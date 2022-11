Salzburg: Okafor will schon im Winter weg

Noah Okafor will nach einer starken ersten Saisonhälfte und der WM in Katar die Gunst der Stunde nutzen und schon im Januar den nächsten Karriereschritt gehen. Wie ‚Sky‘ berichtet, präferiert der 22-jährige Stürmer von RB Salzburg einen Vereinswechsel im Winter.

Okafor erzielte in der laufenden Saison zehn Tore in 22 Pflichtspielen. Unter anderem der AC Mailand soll Interesse am Schweizer haben. Das Preisschild hat es aber in sich: So fordert Salzburg dem Vernehmen nach zwischen 30 und 40 Millionen Euro Ablöse für Okafor, der noch bis 2024 an die Österreicher gebunden ist.