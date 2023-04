Real droht Modric-Ausfall

Real Madrid muss in den anstehenden Schlüsselspielen womöglich ohne Luka Modric auskommen. Wie die Königlichen mitteilen, hat der 37-jährige Kroate eine Verletzung in der linken Oberschenkelmuskulatur erlitten. Zur Ausfallzeit macht der Verein keine offiziellen Angaben.

„Ich weiß nicht, ob er bis zum Pokalfinale wieder fit wird“, erklärte Trainer Carlo Ancelotti auf der heutigen Pressekonferenz, „das tut uns weh, aber solche Dinge passieren.“ Am 6. Mai tritt Real im Copa del Rey-Finale gegen den CA Osasuna an, drei Tage später empfängt man Manchester City zum Halbfinal-Hinspiel in der Champions League.

