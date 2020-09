Arsenal: Tausch-Gerücht um Draxler

Paris St. Germain würde sich nach Informationen der ‚L'Équipe‘ gerne die Dienste von Mattéo Guendouzi sichern. Der zentrale Mittelfeldspieler, der einst schon in der Jugend das PSG-Trikot trug, steht noch bis 2022 beim FC Arsenal unter Vertrag. Die Gunners würden den 21-Jähriger aber abgeben, wenn die Ablöse stimmt. Aufgerufen sind 35 Millionen Euro.

Den Preis drücken könnte ein Tauschgeschäft. Der französischen Zeitung zufolge denkt man darum in Paris darüber nach, Julian Draxler im Gegenzug nach London zu schicken. Der 26-jährige Nationalspieler gehört bei PSG nicht zum Stammpersonal, zudem läuft sein Vertrag im nächsten Sommer aus.

Dass Draxler bei dem möglichen Deal mitspielt, ist derzeit aber eher unwahrscheinlich. Der Ex-Schalker würde am liebsten in Paris bleiben. Der ‚L'Équipe‘ zufolge könnte die Aussicht auf eine Zukunft in der Premier League Draxler aber durchaus reizen. Auch Bundestrainer Jogi Löw empfahl zuletzt einen Tapetenwechsel, um mehr Spielzeit zu erhalten. Man darf also gespannt sein, ob der Weltmeister in diesem Sommer doch noch Gelüste nach einer neuen Herausforderung entwickelt.