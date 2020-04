HSV: Hecking-Zukunft offen

Ob es für Dieter Hecking beim Hamburger SV weitergeht, hängt direkt vom Abschneiden in der laufenden Saison ab. Nach ‚Bild‘-Informationen steht außer Frage, dass der Trainer bei Aufstieg in die Bundesliga bleiben wird. Sollte dies jedoch nicht klappen, soll erst im Anschluss an die Saison entschieden werden, ob Hecking in der zweiten Liga an Bord bleiben darf.

Der Trainer selbst hatte bereits Anfang des Jahres unterstrichen, dass er auch im Falle eines weiteren Jahres in der zweiten Liga bleiben möchte: „Ich kann Ihnen verraten, dass ich selbst in diesem Fall nicht ausschließen würde, über den Sommer hinaus zu bleiben. Wenn es gewünscht wird und wenn vor allem weiterhin so gearbeitet wird, wie wir jetzt arbeiten.“