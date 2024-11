Bayerns Plan mit Peretz

Der FC Bayern will Daniel Peretz (24) mittelfristig mehr Spielzeit verschaffen. Laut ‚Sky‘ ist das Trainerteam der Münchner sehr zufrieden mit den Leistungen des israelischen Keepers. Auch die starke Performance in der aktuellen Länderspielpause soll positiv vermerkt worden sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dementsprechend plant man bei den Bayern, Peretz ab der kommenden Saison mehr Einsatzminuten zu geben. Sei es per Leihe bei einem anderen Klub oder im Trikot des Rekordmeisters. Das hängt dem Bericht zufolge vor allem mit der Zukunft von Manuel Neuer (38) und Alexander Nübel (28) zusammen. Ein Leihgeschäft im Januar soll hingegen keine Option sein. Interesse an Peretz gibt es im Ausland, vergangenen Sommer blitzen Union Berlin, der FC Kopenhagen, Bröndby IF und der RSC Anderlecht bei Bayern und Peretz ab.