Giampaolo & Lage gefeuert

Marco Giampaolo muss bei Sampdoria Genua seinen Hut nehmen. Der italienische Erstligist setzt den 55-Jährigen nach dem 0:3 gegen Aufsteiger AC Monza vor die Tür. Sampdoria gewann in der laufenden Saison noch kein Spiel und steht mit zwei Punkten am Tabellenende.

Und auch Bruno Lage ist seit dem gestrigen Abend ohne Job. Der 46-jährige Portugiese ist nicht mehr Chefcoach bei den Wolverhampton Wanderers. Die 0:2-Niederlage bei West Ham United am Wochenende war der endgültige Auslöser für die Trennung. Die Wolves stehen nach einem Sieg aus den ersten acht Ligaspielen auf dem 18. Tabellenplatz.

Wolves have parted company with head coach Bruno Lage.



We would like to thank Bruno and his coaching team for their efforts during their time at the club and wish them the very best for the future.