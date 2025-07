HSV: Überraschende Zweifel an Glatzel

Beim Hamburger SV steht Robert Glatzel überraschend vor einer ungewissen Zukunft. Die ‚Sport Bild‘ berichtet, dass es intern Zweifel daran gibt, ob der Angreifer in der Bundesliga als Stammkraft die Ideallösung ist. Auch deshalb ist weiterhin Yussuf Poulsen (31) von RB Leipzig als Neuzugang im Gespräch.

Fraglich, ob Glatzel bleibt, sollte ihm der Bankplatz drohen. Dieses Szenario käme durchaus überraschend, da Glatzel in den vergangenen vier Jahren seine Leistung konstant abliefern und 80 Tore sowie 20 Vorlagen in 129 Partien für den HSV erzielen konnte. In der vergangenen Spielzeit fehlte der 31-Jährige lange mit einem Sehnenriss, stattdessen schoss Davie Selke (30) die Rothosen in die Bundesliga. Glatzel kündigte vor wenigen Tagen bereits an, um seinen Platz kämpfen zu wollen.