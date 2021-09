BVB-Wechsel: Pongracic selbst „überrascht“

Marin Pongracics Wechsel vom VfL Wolfsburg zu Borussia Dortmund fand zum Ende der abgelaufenen Transferperiode statt. Von langer Hand geplant war das Leihgeschäft nicht, wie der Abwehrspieler erklärt. „Für mich war der Wechsel auch überraschend. Es ging ganz schnell in den letzten zwei, drei Tagen vor Transferschluss“, ordnete der 24-Jährige am Mittwoch in einer Medienrunde (zitiert via ‚kicker‘) die Abläufe ein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor allem Marco Rose war federführend bei der Verpflichtung des kroatischen Nationalspielers. Rose und Pongracic kennen sich aus erfolgreichen gemeinsamen Tagen bei RB Salzburg. „Marco Rose hat eine sehr große Rolle dabei gespielt. Er wollte mich gerne dabeihaben. Wir haben telefoniert und uns zehn, 15 Minuten lang ausgetauscht.“ Danach ging es schnell und der Deal wurde unter Dach und Fach gebracht.

In Wolfsburg nur Ersatz

Für Pongracic kam der Schritt zum BVB „unerwartet“, da er „in Wolfsburg zuletzt nicht die Minuten hatte“. Tatsächlich stand der Innenverteidiger zu Saisonbeginn für die Wölfe nicht auf dem Platz. Gegen Hertha BSC (2:1) und RB Leipzig (1:0) schaffte er es nicht mal in den Kader.

In Dortmund lief es dann besser für den 1,93 Meter großen Hünen, auch aufgrund der angespannten Personalsituation. Einige Ausfälle in der Defensive spülten Pongracic schnell in die Mannschaft. Wie sich seine Situation gestaltet, sobald sich das Lazarett der Borussia lichtet, wird sich zeigen. Ob er eine längerfristige Zukunft in Dortmund hat, hängt vor allem von seinen zukünftigen Leistungen ab.