Modeste-Ersatz? Das sagt Baumgart

Steffen Baumgart hat sich zur Situation im Sturm des 1. FC Köln geäußert. „Es gibt eine Entscheidung“, verriet der FC-Trainer auf der heutigen Pressekonferenz, „aber wie die aussieht, behalte ich bei mir. Ich finde es nämlich interessant und witzig, mit wem wir angeblich reden oder kurz vor dem Abschluss stehen. Das würde ich gerne weiterlaufen lassen. Spekulationen finde ich super.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Torgarant Anthony Modeste (34) hat die Geißböcke in Richtung Borussia Dortmund verlassen. Kommt noch ein Ersatz oder belässt es der FC dabei? Baumgart deutet Letzteres an: „Wir haben im Sommer schon unsere Hausaufgaben gemacht, weil es die Diskussion um Tony schon gab. Deshalb weiß ich, wen ich im Kader habe, und habe meine Gedanken dazu, was klappen kann.“