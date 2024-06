BVB: Hummels lässt Zukunft offen

Mats Hummels hat nach wie vor keine Entscheidung über seinen weiteren Karriereweg getroffen. „Ich habe tatsächlich keine Ahnung“, antwortete der 35-Jährige im ‚ZDF‘ nach Borussia Dortmunds gestriger Champions League-Finalniederlage gegen Real Madrid (0:2).

Unter der Anzeige geht's weiter

„Es fühlt sich komisch an, das nicht zu wissen“, so Hummels, der sich „in den nächsten Wochen“ festlegen will. Der Vertrag des Innenverteidigers läuft Ende Juni aus. Die Tendenz geht laut ‚Sky‘ zu einem Wechsel ins nahe europäische Ausland. Interesse zeigt dort der AC Mailand.