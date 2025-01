Barça tütet wichtige Verlängerungen ein

Der FC Barcelona stellt in dieser Woche wichtige Weichen für die Zukunft. Wie die ‚Sport‘ berichtet, stehen die Eigengewächse Gavi (20) und Pedri (22) jeweils vor einer Vertragsverlängerung bis 2030 bei den Katalanen. Beide Mittelfeldspieler sollen – wie auch bisher – vertraglich verankerte Ausstiegsklauseln von einer Milliarde Euro erhalten. Diese sind jedoch eher symbolischer Natur, da in Spanien ein solcher Passus in jedem Vertrag verpflichtend ist. Beide Kontrakte sollen in den Tagen nach der Champions League-Partie gegen Atalanta Bergamo am Mittwoch (21 Uhr) unterzeichnet werden.

Komplizierter gestaltet sich die Sache laut der ‚Mundo Deportivo‘ dagegen bei Frenkie de Jong. Der 27-Jährige ist nach langer Zeit endlich wieder beschwerdefrei und stand beim deutlichen 7:1-Erfolg von Barça gegen den FC Valencia am Wochenende in der Startformation. Der Niederländer möchte seinen 2026 auslaufenden Vertrag beim Klub unbedingt verlängern. Dafür erwarte Barça gute Leistungen in den kommenden Wochen und möchte weiterhin das extrem hohe Gehalt des 55-fachen Nationalspielers drücken. Da ein ablösefreier Abgang von de Jong in eineinhalb Jahren nicht infrage kommt, gilt in diesem Sommer laut der spanischen Sportzeitung: Verlängerung oder Abgang.