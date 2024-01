Lazio will Neuhaus-Preis drücken

Lazio Rom konkretisiert offenbar die Bemühungen um eine Ausleihe von Florian Neuhaus (26). Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, wollen die Italiener um Präsident Claudio Lotito den Preis einer potenziellen Kaufoption drücken – diese soll nach aktuellem Stand bei zwölf bis 15 Millionen Euro angesetzt sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben Lazio haben auch die SSC Neapel und der FC Sevilla ein Auge auf Neuhaus geworfen. Ein Winter-Abschied von Borussia Mönchengladbach bahnt sich an, berichtete kürzlich ‚Sky‘. Bei den Fohlen hatte der zentrale Mittelfeldspieler erst im Juli bis 2027 verlängert, befindet sich in dieser Saison aber in einem Formloch.