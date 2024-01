Bericht: Neuhaus vor Blitz-Abschied

Borussia Mönchengladbach steht der überraschende Abschied von Florian Neuhaus bevor. Wie ‚Sky‘ berichtet, befindet sich der 26-Jährige sogar „kurz vor der Abreise“. Demzufolge ist Neuhaus mit seiner Situation bei den Fohlen derart unzufrieden, dass er einen sofortigen Tapetenwechsel anstrebt. Unter Trainer Gerardo Seoane reichte es in der bisherigen Saison gerade einmal zu sieben Startelfeinsätzen.

Zwar bestritt Neuhaus bisher 16 Pflichtspiele (fünf Torbeteiligungen), doch eine prägende Rolle bei der sich im Umbruch befindenden Borussia spielt der zehnfache Nationalspieler nicht. Dabei verlängerte der Rechtsfuß noch im Juli seinen Vertrag langfristig bis 2027 – wenige Monate später steht nun der Abschied bevor.

Denn laut ‚Sky‘ will Mönchengladbach Neuhaus keine Steine in den Weg legen und ist zu Verhandlungen bereit. Dem Bezahlsender zufolge haben sich in den vergangenen Stunden der FC Sevilla und Lazio Rom erkundigt. Auch die SSC Neapel habe die Fühler ausgestreckt. Im Gespräch ist eine Leihe inklusive Kaufoption. Es wäre ein plötzlicher Abschied von Neuhaus, der seit 2017 insgesamt 188 Pflichtspiele für den Klub bestritt.