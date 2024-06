Topklubs abgewehrt: Sesko unterschreibt neuen Leipzig-Vertrag

Klubs aus ganz Europa wollten ihn als neuen Fixpunkt im Sturm, doch Benjamin Sesko entscheidet sich für einen weiteren Verbleib bei RB Leipzig. Noch vor der EM unterschreibt der slowenische Nationalspieler bei den Sachsen vorzeitig einen neuen Vertrag bis 2029. Der ursprüngliche Kontrakt des 21-Jährigen wäre noch bis 2028 gültig gewesen, enthielt jedoch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 65 Millionen Euro.

„Benji“, sagt RB-Sportdirektor Rouven Schröder, „ist einer unserer Schlüsselspieler für die kommenden Spielzeiten und deshalb ist die Verlängerung ein starkes Signal. Das unterstreicht auch unsere Ambitionen, in der Bundesliga dauerhaft vorn mitzuspielen und in Europa zu den Top-Clubs zu gehören. Benjamin Sesko verkörpert unsere DNA und Spielphilosophie perfekt. Mit dem neuen Vertrag können wir unsere Kaderplanung weiter richtungsweisend vorantreiben.“

„Ich hatte ein gutes erstes Jahr bei RB Leipzig und bin unglaublich glücklich hier zu sein“, lässt sich Sesko selbst zitieren, „Team, Verein, Stadt, Fans – das Gesamtpaket bleibt für mich einfach überragend. Die vorzeitige Vertragsverlängerung ist deshalb der logische Schritt für mich. Auch wenn ich in der Hinrunde nicht ganz so viel gespielt und getroffen habe, war diese Phase sehr wichtig für mich und meine Entwicklung.“

Mit der Verlängerung geht dem Vernehmen nach eine Vereinbarung einher, das Sesko im kommenden Sommer die Möglichkeit für einen Vereinswechsel einräumt, falls erneut ein Topklub anklopft. Diesen Sommer wurden unter anderem der FC Chelsea, der FC Arsenal, der AC Mailand, Paris St. Germain und saudi-arabische Vereine vorstellig, um den Angreifer zu verpflichten.

Sesko musste sich während seiner ersten Spielzeit bei RB zunächst hinter Topscorer Loïs Openda (31 Scorerpunkte) hintenanstellen. Im Verlauf der Saison erhielt der Rechtsfuß jedoch sukzessive mehr Spielzeit kam besser in Schwung. Im Saisonendspurt traf Sesko sieben Mal in Folge und landete am ende bei 18 Saisontreffern in 42 Einsätzen.