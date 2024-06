Mainz: Kommt Sieb für Gruda?

Mainz 05 hat in Armindo Sieb offenbar einen geeigneten Ersatz für den vielerorts umworbenen Brajan Gruda (20) gefunden. Die Rheinhessen bemühen sich um den 21-jährigen Offensivspieler von Greuther Fürth, berichtet der ‚kicker‘. Für Sieb könnte im Sommer ein Bäumchen-wechsel-dich-Spiel bevorstehen, denn der FC Bayern besitzt eine Rückkaufoption in Höhe von 1,5 Millionen Euro und will diese dem Vernehmen nach auch nutzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Anschließend könnte dann eine Leihe nach Mainz initiiert werden. Dort würde auf der Position im offensiven Mittelfeld Bedarf bestehen, wenn Shootingstar Gruda den Schritt zu einem größeren Klub macht und mit einem Transfer die Kassen der Mainzer füllt. Der Tempodribbler steht unter anderem auch bei den Bayern auf dem Zettel. Das könnte den Mainzern unter Umständen dann sogar beim Werben um Sieb in die Karten spielen.