Baku kommentiert Bayern-Gerüchte

Trotz aufkeimender Gerüchte war ein Transfer zum FC Bayern für Ridle Baku bislang noch kein Thema. „Das kam medial auf, nachdem ich schon in Wolfsburg unterschrieben hatte. Konkret war da nie etwas“, betont der linke Außenbahnspieler des VfL Wolfsburg im Interview mit dem ‚kicker‘.

Für Baku geht es nun erst einmal darum, seine starke Entwicklung in der Autostadt fortzusetzen. „Ich traue mir irgendwann auf jeden Fall einen größeren Schritt zu. Jetzt aber muss ich nicht weg aus Wolfsburg, ich bin total zufrieden“, versichert der 23-Jährige, „hier bin ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort.“ Wo er in der Zukunft spielen will, weiß er noch nicht: „Es gibt viele große Klubs. Beschäftigt habe ich mich damit aber noch nicht.“