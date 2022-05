Leno zu Benfica?

Benfica Lissabon zeigt offenbar Interesse an der Verpflichtung von Bernd Leno. Einem Bericht der ‚Sun‘ zufolge würde der portugiesische Topklub den 30-jährigen Schlussmann in diesem Sommer gerne vom FC Arsenal holen, die geforderten zehn Millionen Euro sollen Benfica aber deutlich zu teuer sein.

Leno ist noch bis 2023 an die Gunners gebunden. Beim englischen Erstligisten ist der Keeper aber kaum noch gefragt und so würde Arsenal gerne in diesem Sommer noch eine lukrative Ablöse kassieren. Leno stand in der abgelaufenen Saison in der Premier League nur viermal zwischen den Pfosten.