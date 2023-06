BVB: Platzt wegen Can der Álvarez-Deal?

Die Zusammenarbeit von Emre Can und Borussia Dortmund schien langsam, aber sicher in die Kategorie Missverständnis abzudriften. Doch dann zog der deutsche Nationalspieler noch einmal an, kämpfte sich aus einem Formloch und spielte sich im Laufe der Saison im Mittelfeld des BVB fest.

Statt Trennung im Sommer läuft es bei Can nun auf eine Verlängerung in Dortmund hinaus. Ist nun überhaupt noch Platz im Kader für Edson Álvarez von Ajax Amsterdam, der zwar seit geraumer Zeit als Wunschtransfer für den Sommer gilt, in seiner Spielanlage aber Can durchaus gleicht? Diese Frage scheinen sich die BVB-Verantwortlichen auch zu stellen. Laut ‚Bild‘ kommen der Sportlichen Leitung der Schwarz-Gelben erste Zweifel, ob Álvarez seine potenziell hohe Ablöse wert ist.

Ajax soll über 40 Millionen Euro für den 25-jährigen Sechser fordern – zu viel für den BVB. Aufgrund der unterschiedlichen Preisvorstellungen stagniert der Transferpoker schon länger. Mit dem Spieler selbst gibt es aus BVB-Sicht weniger Probleme, Álvarez soll von einem Transfer nach Dortmund angetan sein. Möglicherweise muss sich der Mexikaner aber bald nach einem anderen Klub umsehen, falls die Borussen den Deal endgültig platzen lassen sollten.