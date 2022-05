Offen gegenüber Neuem: Hofmann-Entscheidung „in den nächsten Wochen“

Noch bis 2023 ist Jonas Hofmann vertraglich an Borussia Mönchengladbach gebunden. Im Sommer muss also eine Entscheidung her, denn von Seiten des Vereins ist es keine Alternative, dass der Offensivmann in sein letztes Vertragsjahr geht.

„Ich weiß, dass der Verein diese Konstellation nicht unbedingt möchte, von daher wird es wohl darauf hinauslaufen, dass es in den nächsten Wochen eine Entscheidung geben wird“, bestätigt Hofmann die entsprechende Planung im Interview mit der ‚Rheinischen Post‘.

Wohin das Pendel ausschlägt, kann der 29-jährige Rechtsfuß hingegen noch nicht sagen: „Ich bin ein offener Typ und kann mir daher alles vorstellen. Am Ende gucken wir dann, ob wir in den Gesprächen zusammenkommen.“ Und weiter: „Es ist einfach die Offenheit gegenüber Neuem. Deswegen gehen die Gedanken in jegliche Richtungen.“

Wohin geht es?

Interesse an Hofmann hatte vor einigen Monaten der FC Bayern bekundet, wirklich erhärtet hat sich das Thema seitdem allerdings nicht. Überhaupt drängt sich momentan kein anderer Klub auf, der dem ehemaligen Dortmunder konkrete Avancen macht.

Die Gladbacher hingegen würden Hofmann im Zeichen des Umbruchs nur allzu gerne als Führungs- und Identifikationsfigur halten. „Na klar, das schmeichelt einem“, räumt Hofmann ein, der diesen Anspruch untermauert: „Ich habe mich mittlerweile zu einem Spieler entwickelt, der gerne vorangeht, und alles versucht, dass die Mannschaft erfolgreich ist.“ Als Garantie für den Verbleib kann man diese Aussagen jedoch mitnichten deuten.