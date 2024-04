Die FT-Topelf des 30. Spieltags

Der Spieler des Spieltags: Thomas Müller

Das Münchner Urgestein kam zu seinem 400. Startelf-Einsatz in der Bundesliga, kurbelte die Offensive der Bayern kräftig an und hatte mit seinen beiden Toren allein schon einen großen Anteil am überdeutlichen Auswärtssieg gegen Union Berlin. Ein Thomas Müller in dieser Form wäre bei der EM nicht nur Stimmungsmacher, sondern auch sportlich eine wichtige Option für Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Die Ergebnisse im Überblick

Eintr. Frankfurt - FC Augsburg 3:1

1.FC Heidenheim - RB Leipzig 1:2

TSG Hoffenheim - Bor. M’gladbach 4:3

VfL Wolfsburg - VfL Bochum 1:0

1.FC Köln - SV Darmstadt 98 0:2

Union Berlin - FC Bayern 1:5

Werder Bremen - VfB Stuttgart 2:1

Bor. Dortmund - Bayer Leverkusen 1:1

SC Freiburg - 1. FSV Mainz 05 1:1

