Glasner: Angebote anderer Klubs „kein Thema“

Oliver Glasner hat sich nach dem Europa League-Sieg von Eintracht Frankfurt nie mit Angeboten anderer Klubs beschäftigt. „Das war überhaupt kein Thema, auch nicht, als ich mit meinem Berater beim Golfen war“, so der Trainer der SGE auf entsprechende Nachfrage im Interview mit dem ‚kicker‘, „wir sind dabei, bei der Eintracht etwas aufzubauen, und noch lange nicht fertig.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Glasner fährt fort: „Der Europa League-Triumph ist ein Beschleuniger. Das ist eine große Chance, andererseits besteht die Gefahr, dass uns einige weiter sehen, als wir in Wirklichkeit sind. Wir spielen zwar in der Königsklasse, waren aber Elfter in der Liga.“ Als Saisonziel für die kommende Spielzeit ruft der 47-Jährige die erneute Qualifikation für den internationalen Wettbewerb aus, weiß aber auch: „Die Bundesliga ist sehr ausgeglichen. Bayern, Dortmund, Leipzig und Leverkusen sind die Favoriten für die Champions League, da sie mit ihrem Etat deutlich über allen anderen stehen.“