Barça müht sich zu 1:0-Sieg

Der FC Barcelona ist in der Primera División zwischenzeitlich wieder an die Tabellenspitze geklettert. Im Camp Nou gewannen die Blaugrana mit 1:0 gegen Athletic Bilbao. Das Tor des Tages erzielte Ivan Rakitic in der 71. Minute.

Mit Ruhm bekleckerten sich die Katalanen jedoch erneut nicht. Über weite Strecken verbuchte Barça zwar deutlich mehr Ballbesitz. Zu klaren Chancen kam die Elf von Trainer Quique Setién aber nur selten. Real Madrid kann mit einem Sieg heute Abend um 22 Uhr gegen RCD Mallorca wieder an Barcelona vorbeiziehen.