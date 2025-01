Okafor heute nach Leipzig

Mit Verspätung wird Noah Okafor (24) am heutigen Montag in Leipzig erwartet. Gianluca Di Marzio zufolge macht sich der Schweizer Angreifer zeitnah auf den Weg nach Deutschland, um sich RB anzuschließen. Zuletzt war der Deal mit dem AC Mailand ins Stocken geraten, es wurde sich jetzt dem Bericht zufolge auf eine Leihe bis zum Sommer inklusive Kaufoption (25 Millionen Euro) geeinigt.

Nach dem gestrigen 4:2-Erfolg über Werder Bremen verlor Leipzig-Chefcoach Marco Rose gegenüber ‚Sky‘ erste Worte über den designierten Neuzugang: „Ein interessanter Name. Und trotzdem gibt es nicht nur ihn, sondern auch noch andere gute Jungs – und viele Seiten, die an so einem Transfer beteiligt sind.“