Ancelotti hat einen klaren Favoriten auf den Ballon d’Or

Wenn es nach Carlo Ancelotti geht, wandert die Ballon d’Or-Trophäe in diesem Jahr nach Madrid. Auf einer Pressekonferenz vor dem Stadtderby gegen Atlético Madrid am morgigen Sonntag (21 Uhr) offenbart der Trainer von Real Madrid, dass er die Auszeichnung seinem Schützling Vinícius geben würde: „Er hat es verdient, daran besteht kein Zweifel. Allein wegen seiner Leistung in der Champions League, er hat uns sehr geholfen, den Pokal zu holen. Für mich ist er der Mann, der den Ballon d‘Or gewinnen muss.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Vinícius steht auf der Liste der 30 Nominierten für den Preis, der am 28. Oktober von den französischen Zeitungen ‚France Football‘ und ‚L’Équipe‘ in Zusammenarbeit mit der UEFA verliehen wird. Der 24-jährige Brasilianer gehört mit Teamkollege Jude Bellingham (21) und dem Spanier Rodri (28/Manchester City) zu den Topfavoriten. Wie die ‚Marca‘ zuletzt berichtet hatte, soll der Gewinner bereits feststehen und tatsächlich Vinicius heißen.