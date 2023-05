Auch bei Abstieg: VfB bindet Guirassy

Serhou Guirassy bleibt dem VfB Stuttgart erhalten. Wie die Schwaben mitteilen, wurde die Kaufoption im Leihvertrag mit Stade Rennes aktiviert. Neun Millionen Euro fließen nach Frankreich.

Das Besondere: Guirassy hatte keinen Anschlussvertrag beim VfB, dieser musste frei verhandelt werden. Der 27-jährige Mittelstürmer bindet sich nun bis 2026 – der Vertrag gilt bemerkenswerterweise auch im Abstiegsfall.

In der abgelaufenen Bundesliga-Saison war Guirassy die Lebensversicherung des VfB, traf elfmal in 22 Spielen. Nun gelte seine „gesamte Konzentration den beiden Relegationsspielen“. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth sieht in Guirassys Verlängerung „ein gutes Signal“.