Rom-Trainer begründet Hummels-Verzicht

Ivan Juric hat begründet, warum sich Mats Hummels bei der AS Rom weiterhin in der Warteschleife befindet. „Es ist meine Verantwortung, ich sehe ihn als Backup für Evan Ndicka, er wird seine Chancen bekommen“, so der Roma-Trainer nach dem gestrigen 1:0-Sieg über Dynamo Kyiv in der Europa League.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hummels war Anfang September ablösefrei in die italienische Hauptstadt gewechselt, nach wie vor wartet der 35-jährige Innenverteidiger auf seine ersten Einsatzminuten. Juric betont: „Er hat die Einstellung eines großen Profis. Ich setze ihn aktuell nicht ein, aber er verpasst nie eine Trainingseinheit.“ Juric sei „überzeugt, dass er uns noch einen großen Dienst erweisen wird. Dass er noch nicht auf dem Platz steht, ist meine Schuld und nicht seine.“