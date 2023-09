Mainz: Längere Pause für Weiper

Nelson Weiper wird dem FSV Mainz 05 auf unbestimmte Zeit fehlen. Wie der Bundesligist mitteilt, musste sich der 18-jährige Stürmer einem arthroskopischen Eingriff am Knie unterziehen. Zur genauen Ausfallzeit macht der Klub keine Angaben, Weiper werde „erstmal nicht zu Verfügung stehen“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Es ist jedoch davon auszugehen, dass es Zeit brauchen wird, ehe sich der gebürtige Mainzer von der Knieoperation erholt hat. Weiper stand in dieser Saison in drei Bundesliga-Partien auf dem Platz, am vergangenen Spieltag beim 1:3 gegen den VfB Stuttgart fehlte er bereits. Die 05er reagieren derweil Berichten zufolge mit der ablösefreien Verpflichtung von Anwar El Ghazi.