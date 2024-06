Köln: Zukunft ohne Alidou & Schmitz – Hoffnung auf Waldschmidt

Der 1. FC Köln muss zukünftig wohl ohne Faride Alidou (22) und Benno Schmitz (29) auskommen. Wie der ‚Geissblog‘ berichtet, wird die Kaufoption in Höhe von knapp drei Millionen Euro für den von Eintracht Frankfurt ausgeliehenen Alidou nicht gezogen. Auch Schmitz‘ Zeit am Geißbockheim wird sehr wahrscheinlich enden. Sämtliche Angebote zur Vertragsverlängerung wurden von Spieler-Seite abgelehnt. Eine erneute Offerte soll es nicht mehr geben.

Hoffnung gibt es stattdessen auf einen Verbleib von Leihstürmer Luca Waldschmidt, der eigentlich bereits deutlich machte, dass er den Gang in Liga zwei nicht mit dem FC antreten wolle. Dem Bericht zufolge finden aktuell wieder Gespräche zwischen den Parteien statt. Mit dem VfL Wolfsburg wurde sich für den Fall des Klassenerhalts auf eine Kaufoption in Höhe von vier Millionen Euro geeinigt. „Ob sich diese Summe durch den Abstieg nun reduziert, ist unklar“, so das vereinsnahe Portal.