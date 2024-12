VfB: Hoffnung auf schnelle Undav-Rückkehr

Deniz Undav kann womöglich früher auf den Platz zurückkehren als erwartet. Wie Trainer Sebastian Hoeneß auf der heutigen Pressekonferenz bekanntgab, ist ein Comeback vor der Winterpause im Bereich des Möglichen: „Bisher läuft der Prozess gut. Hoffen wir, dass das so weitergeht. Und dann haben wir schon die Hoffnung, dass wir ihn dieses Jahr auf dem Platz sehen dürfen.“

Der deutsche Nationalspieler hatte sich vor rund zwei Wochen einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen und fehlt seitdem verletzt. Ursprünglich ging man bei den Schwaben davon aus, dass der Stürmer in der Hinrunde nicht mehr zum Einsatz kommt. Auch in der laufenden Saison ist Undav wieder absoluter Leistungsträger beim Vizemeister, in wettbewerbsübergreifend 16 Spielen steuerte er sieben Tore und eine Vorlage bei.