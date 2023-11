Hannover 96: Ezeh bekommt Pause

Abwehrspieler Brooklyn Ezeh wird Hannover 96 auf unbestimmte Zeit nicht mehr zur Verfügung stehen. Wie der Zweitligist mitteilt, wurde Ezeh aufgrund persönlicher Umstände aus dem Trainingsbetrieb genommen, „um dem Sachverhalt die notwendige Aufmerksamkeit widmen zu können. Seitens Hannover 96 wurde er dabei fortlaufend eng begleitet und unterstützt“. Der 22-Jährige hatte die Niedersachsen nach eigenen Angaben darüber informiert, dass besagte Umstände bei ihm zu einer „erheblichen mentalen Belastung“ geführt haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Weiter heißt es: „Die Situation verschärfte sich am Dienstag, in der Folge kam es zu für Ezeh gänzlich untypischen Verhaltensweisen.“ Der Linksverteidiger befand sich der ‚Bild‘ zufolge am gestrigen Dienstag wegen Randale zeitweise in Polizeigewahrsam. 96-Sportdirektor Marcus Mann: „Brooklyn bekommt von uns alle Zeit, die er benötigt. Kann sich unserer vollen Unterstützung sicher sein.“