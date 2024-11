HSV-Trainer: Fischer doch noch im Rennen?

Urs Fischer ist allem Anschein nach doch noch ein Kandidat für die Nachfolge von Steffen Baumgart beim Hamburger SV. Wie die ‚Hamburger Morgenpost‘ berichtet, ist es nicht auszuschließen, dass die Aktie des Schweizers beim HSV noch einmal heiß wird. Demnach hat es zwar keinerlei Kontaktaufnahme seitens der Hamburger gegeben. Grundsätzlich auszuschließen, wie es zuvor vom ‚Blick‘ berichtet wurde, sei ein Fischer-Engagement in Hamburg aber nicht.

Vielmehr ist die Aufgabe, den einstigen Bundesliga-Dino zurück in die erste Liga zu führen, laut ‚Mopo‘ sogar „ein sehr interessantes Thema“ für den 58-Jährigen. Dafür müssten jedoch die Rahmenbedingungen in Hamburg stimmen. Fischer wünscht sich volle Rückendeckung seitens des Klubs. Klar ist, für die Verpflichtung müsste sich der HSV mit Union Berlin einig werden, wo Fischer noch bis Saisonende offiziell unter Vertrag steht. Ablösefrei wie manch anderer Trainerkandidat ist der Schweizer also womöglich nicht.