Weiter Gehaltsverzicht bei Werder?

Beim SV Werder Bremen bahnen sich Gespräche zwischen Sportlicher Führung und Spielern über einen weiteren Gehaltsverzicht an. Sportchef Frank Baumann ist positiv gestimmt, dass er mit seinem Vorschlag auf offene Ohren stößt: „Mein Gefühl ist, dass die Spieler einschätzen können, dass wir uns in einer sehr schwierigen Situation befinden. Und dass sie sich so sehr mit dem Verein identifizieren, dass bei ihnen eine Bereitschaft vorhanden sein wird zu helfen. In welcher Höhe, das werden wir dann mit den Spielern besprechen.“

Baumann weiter: „Wir hoffen, dass wir dann schon mehr wissen, wann wir wieder vor Zuschauern spielen und wie hoch die Mindereinnahmen sein werden.“ Momentan verzichten Spieler wie Geschäftsführung auf rund ein Fünftel ihrer Gehälter. Finnazchef Klaus Filbry hat bereits angekündigt, dass die Bremer Bosse dies vorerst weiter so handhaben werden.