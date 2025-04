BVB: Can-Ausfall droht

Borussia Dortmund muss beim morgigen Champions League-Rückspiel gegen den FC Barcelona (21 Uhr) wohl auf Emre Can (31) verzichten. Wie der BVB offiziell bestätigt, fehlt der Mannschaftskapitän beim heutigen Abschlusstraining, der Innenverteidiger trainiert individuell.

Unter der Anzeige geht's weiter

Can hat sich in der Innenverteidigung festgespielt und kommt in der laufenden Saison bereits auf 40 Pflichtspiele. Nach der 0:4-Niederlage gegen die Katalanen ist aber ein Weiterkommen ohnehin kaum vorstellbar.