Fener kündigt Özil-Transfer an

Mesut Özils Wechsel zu Fenerbahce befindet sich kurz vor dem Abschluss. Wie der Süper Lig-Klub via Twitter mitteilt, hat sich der Weltmeister von 2014 auf dem Weg nach Istanbul gemacht. Medizincheck und Vertragsunterschrift stehen noch auf der Agenda.

Der 32-Jährige selbst bestätigte am Abend im türkischen Fernsehen bereits, dass sein Wechsel zu Fener bevorsteht. Seinen bis Saisonende datierten Kontrakt beim FC Arsenal löste der Spielmacher kürzlich auf. Seit 2013 hatte Özil das Trikot der Gunners getragen, wurde in dieser Spielzeit aber nicht mehr berücksichtigt.

Bilgilendirme | Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil’i İstanbul'a getiriyor. 💛💙



Club Statement: Our club is bringing Mesut Özil to Istanbul to continue the transfer processes. pic.twitter.com/Wt0gR8xRSk