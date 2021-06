Fast fix: Bochum holt Esser

Der VfL Bochum holt Michael Esser zurück an alte Wirkungsstätte. Bach Informationen der ‚Bild‘ heuert der 33-jährige Torhüter beim Bundesliga-Aufsteiger an. Die Freigabe von Hannover 96 sei Esser bereits sicher. Es handelt sich um eine vorzeitige Auflösung des eigentlich bis 2023 datierten Vertrags, sodass die Bochumer keine Ablöse zahlen müssen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Esser stammt aus der VfL-Jugend, 2015 hatte er den Verein in Richtung Sturm Graz verlassen. Nach sechs Jahren geht es für den gebürtigen Castrop-Rauxeler also zurück an die Castroper Straße.