Hattrick gegen Spezia: Vlahovic unterstreicht seinen Wert

Dreimal netzte Dusan Vlahovic für den AC Florenz gegen Spezia Calcio (3:0) ein und sicherte seinem Team den Sieg. Mit dieser Glanzleistung am Sonntagnachmittag dürfte sich der Angreifer für die zahlreichen Bewerber noch interessanter gemacht haben. Beobachter verschiedener europäischer Vereine werden den 21-Jährigen im Stadio Artemio Franchi ziemlich genau unter die Lupe genommen haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine heiße Spur führt nach Turin. Berichten aus Italien zufolge buhlt Juventus intensiv um Vlahovic. Derzeit rangiert die Alte Dame nur auf Platz neun, erzielte lediglich 15 Treffer. Der Abgang von Cristiano Ronaldo zu Manchester United hinterließ eine große Lücke. Vlahovic könnte schon im Winter Abhilfe schaffen. Die Zahlen für einen Transfer liegen laut ‚Gazzetta dello Sport‘ bei 60 Millionen Euro Ablöse und einem Jahresgehalt von sechs Millionen Euro netto.

Zuletzt berichtete die ‚Tuttosport‘, dass Vlahovic einen Wechsel zu Juve bevorzugt. Von einer Einigung ist man dem Vernehmen nach aber noch weit entfernt. Die Fiorentina würde mit Vlahovic gerne weitermachen, scheint sich aber immer mehr mit dem Gedanken abzufinden, den Serben auf Dauer nicht halten zu können. Ein Angebot im Bereich der genannten Ablösesumme könnte schon im Januar auf fruchtbaren Boden treffen.

Gehen FCB & BVB leer aus?

Nicht nur in Italien ist Vlahovic ein begehrter Spieler. Laut ‚Sky‘ gab es bereits im vergangenen Jahr Treffen zwischen dessen Beratern und Verantwortlichen von Borussia Dortmund und Bayern München. Beide Bundesliga-Schwergewichte sollen seitdem stets mit den Vertretern des jungen Sturmjuwels in Kontakt geblieben sein.

Darüber hinaus gesellen sich angeblich der FC Liverpool, der FC Arsenal, Tottenham Hotspur, Newcastle United und Atlético Madrid zum illustren Kreis der Interessenten. Bei der Torquote des eiskalten Angreifers kein Wunder. In der vergangenen Saison gelangen dem 1,90 Meter großen Sturmtank 21 Treffer in 37 Ligaspielen, in der laufenden Spielzeit steht Vlahovic schon bei acht Treffern in elf Serie A-Partien.