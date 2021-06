Bleibt Doan in der Bundesliga?

Ritsu Doan hat sich nach seiner Leih-Saison im Trikot von Arminia Bielefeld für einen Verbleib in der Bundesliga empfohlen. Wie die ‚Allgemeine Zeitung‘ berichtet, zeigt Mainz 05 Interesse am 23-jährigen Außenstürmer, der vertraglich noch bis 2024 an die PSV Eindhoven gebunden ist.

Die Niederländer würden einem Wechsel – ob per Leihe oder permanent – wohl zustimmen, sofern die Konditionen stimmen. Mit Bielefeld hatte Eindhoven im September eine Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro vereinbart. Trotz Klassenerhalt für die Arminia nicht zu stemmen.

Am Ligaverbleib der Ostwestfalen hatte Doan entscheidenden Anteil. Mit acht Torbeteiligungen (fünf Treffer, drei Assists) in 35 Pflichtspielen war der Linksfuß Topscorer der Bielefelder. Das ist offenbar auch den Verantwortlichen in Mainz nicht entgangen.