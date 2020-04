Thomas Tuchel wünscht sich offenbar Verstärkung für den Sturm. Wie die andalusische Zeitung ‚ABC de Sevilla‘ berichtet, hat der Trainer von Paris St. Germain seine Vorgesetzten nach einer möglichen Verpflichtung von Wissam Ben Yedder gefragt.

Der 29-jährige Franzose (acht Länderspiele) steht noch bis 2024 bei der AS Monaco unter Vertrag, die erst im vergangenen Sommer 40 Millionen Euro Ablöse an den FC Sevilla gezahlt hatte. In dieser Saison hat Ben Yedder 18 Tore in 26 Ligaspielen erzielt.