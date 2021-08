Chelsea verleiht Drinkwater erneut

Der FC Chelsea und Danny Drinkwater (31) gehen einmal mehr getrennte Wege. Wie die Blues mitteilen, wird der defensive Mittelfeldspieler an den englischen Zweitligisten FC Reading verliehen.

Drinkwater war 2017 für 38 Millionen Euro von Leicester City zu den Blues gekommen, entpuppte sich aber als Flop. Es folgten Leihen zum FC Burnley, Aston Villa und Kasimpasa. Nun geht es bei Reading weiter.

Danny Drinkwater has joined Reading on loan for the 2021/22 season.



All the best for the season ahead, Danny. 🤝