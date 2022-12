Medien: Endrick hat bei Real unterschrieben

Der Wechsel von Supertalent Endrick zu Real Madrid ist offenbar fix. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, wurden in den vergangenen Stunden die nötigen Dokumente und auch der Vertrag unterschrieben. Damit machen die Königlichen wohl endgültig das Rennen um den hochveranlagten Torjäger.

Unter der Anzeige geht's weiter

Endrick kommt im Sommer 2024 für 60 Millionen Euro von Palmeiras zu den Königlichen. Dort unterschreibt der 16-jährige Angreifer einen Vertrag bis 2027 plus Option auf drei weitere Jahre. Das Megatalent debütierte in der laufenden Saison für die Profis seines Heimatklubs und sammelte in seinen ersten sieben Einsätzen stattliche vier Scorerpunkte (drei Tore/ein Assist).

Lese-Tipp

Real schnappt sich Sturmjuwel Endrick