Schalkes Plan mit den Talenten

Raffael Tonello ist auf die Ausbildungsstrategie des FC Schalke zu sprechen gekommen. Im Interview mit der ‚WAZ‘ sagt der seit April für die Nachwuchsabteilung der Knappen verantwortliche 49-Jährige: „Wir versuchen, alle Talente zu halten. Gerade die Jungs, die den Weg durch die Knappenschmiede durchlaufen haben. Das ist Identifikation pur. Es ist etwas Wunderschönes, wenn du einen Spieler hast, der aus der U9 bis hoch zu den Profis auf Schalke spielt. Natürlich willst du solche Talente dann auch länger an dich binden. Dafür machen wir den Job.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Rechtsverteidiger Taylan Bulut (18) und Sechser Max Grüger (19) ist zwei Eigengewächsen in der laufenden Saison der Durchbruch bei den Schalker Profis gelungen. „Max und Taylan haben die Chance bekommen und in einem schwierigen Umfeld gut performt. Daran lässt sich erkennen, über welche Ausbildungsqualität die Knappenschmiede verfügt“, fühlt sich Tonello in seiner Arbeit bestätigt.