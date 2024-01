Union: Aaronson räumt mit Gerüchten auf

Union Berlin kann auch in der Rückrunde auf die Dienste von Brenden Aaronson (23) zurückgreifen. Wie der technisch versierte Mittelfeldspieler am heutigen Mittwoch gegenüber Medienvertretern verkündet, will er auch in der zweiten Halbserie für die Köpenicker auflaufen: „Ich habe meinem Berater gesagt: ‚Ich bin hier und ich will hier sein.‘ Ich mag die Jungs und den Klub, darauf bin ich fokussiert.“

Zuletzt hatten Gerüchte um eine vorzeitige Auflösung des Leihvertrags mit Leeds United die Runde gemacht. Berichten zufolge habe der US-Nationalspieler mit Leeds-Coach Daniel Farke gesprochen, um zu eruieren, wo dem Rechtsfuß mehr Spielzeit winken würde. Lediglich knapp 500 Minuten stand Aaronson bisher mit dem Union-Wappen auf der Brust auf dem Rasen, in allen drei Wettbewerben blieb der Ex-Salzburger dabei ohne Torbeteiligung. Die Rückrunde beim Tabellenfünfzehnten soll nun besser laufen.