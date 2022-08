Brighton holt Cucurella-Nachfolger

Brighton & Hove Albion bessert auf der Linksverteidiger-Position nach. Vom FC Villarreal wechselt der ecuadorianische Nationalspieler Pervis Estupiñán zu den Seagulls. Der 24-Jährige unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis 2027.

Dem Vernehmen nach zahlt der Premier League-Klub rund 18 Millionen Euro Ablöse. Etwas weniger hatte Villarreal vor zwei Jahren an den FC Watford überwiesen. Estupiñán soll bei Brighton den Abgang von Marc Cucurella kompensieren, der für eine Sockelablöse von 65 Millionen Euro zum FC Chelsea wechselte.

We're delighted to announce the signing of defender Pervis Estupinan from La Liga side Villarreal! ✍️



🤝 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️