M’gladbach: Reitz-Vertrag mit Schlupfloch

Rocco Reitz (21) hat sich im Zuge seiner Vertragsverlängerung bei Borussia Mönchengladbach eine Hintertür in seinen Kontrakt einbauen lassen. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ gibt es ab 2026 eine Ausstiegsklausel im unteren zweistelligen Millionenbereich.

Anfang Februar verlängerte Reitz sein Arbeitspapier am Niederrhein bis 2028, nachdem er letztmals erst im September einen neuen Vertrag unterschrieben hatte. Der zentrale Mittelfeldspieler ist in der Gladbach-Elf eine feste Größe, stand in dieser Saison in 23 von 24 möglichen Pflichtspielen auf dem Platz.