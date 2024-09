Mit Guirassy und ohne Couto: Die BVB-Startelf gegen Heidenheim

Borussia Dortmund empfängt am heutigen Freitagabend (20:30 Uhr) den überraschenden Tabellenführer 1. FC Heidenheim im Signal-Iduna-Park. Mit von der Partie ist auch der neue Mittelstürmer Serhou Guirassy. Der 28-Jährige ist in dieser Saison im Sturmzentrum fest eingeplant, laborierte allerdings in den vergangenen Wochen an einer Knieverletzung.

Der Guineer steht in der Startformation. BVB-Trainer Nuri Sahin deutete auf der Spieltags-Pressekonferenz bereits an, dass die neue Nummer neun sein Debüt im Dortmund-Trikot geben wird. Es ist der erste Pflichtspieleinsatz für seinen neuen Arbeitgeber seit seinem Wechsel vom VfB Stuttgart im Sommer.

Couto muss auf Ligadebüt warten

Weiter auf sein Bundesliga-Debüt warten muss dagegen Yan Couto. Der 22-jährige Brasilianer wurde beim 4:1 gegen Phönix Lübeck in der ersten Runde des DFB-Pokals eingewechselt, kam im deutschen Oberhaus allerdings noch nicht für den BVB zum Einsatz. Am vergangenen Spieltag gegen Werder Bremen (0:0) verpasste der Rechtsverteidiger seine Premiere aufgrund einer Wadenblessur. Gegen Heidenheim startet Couto zunächst auf der Bank.

Zudem muss der BVB auf Nico Schlotterbeck verzichten, der gegen Werder Bremen die Gelb-Rote Karte gesehen hat. Und auch sonst rotiert Sahin im Gegensatz zu der Partie gegen die Grün-Weißen auf einigen Positionen. Für Youngster Jamie Gittens darf wieder Donyell Malen auf der linken Seite wirbeln. Im defensiven Mittelfeld ersetzt Felix Nmecha Kapitän Emre Can. Hinter Guirassy beginnt Karim Adeyemi statt Marcel Sabitzer.

So spielt Borussia Dortmund