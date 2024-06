Papela wechselt nach Darmstadt

Darmstadt 98 geht die Mission Wiederaufstieg mit Merveille Papela an. Wie die Lilien offiziell bestätigen, wechselt der 23-jährige zentrale Mittelfeldspieler ablösefrei von seinem Ausbildungsklub FSV Mainz 05 ans Böllenfalltor. Über die Vertragslänge macht der Bundesliga-Absteiger keine dezidierten Angaben.

„Mir gefällt, was hier in Darmstadt in den vergangenen Jahren aufgebaut wurde. Ich freue ich mich nun, Teil des Vereins und der Mannschaft zu sein und bin positiv gespannt darauf, was mich in der ersten Einheit erwartet“, begründet Papela seine Entscheidung.