West Ham: Die Zahlen zum Bruno-Deal

Bei West Ham United darf man sich offenbar im Sommer auf einen brasilianischen Neuzugang freuen. Wie Fabrizio Romano berichtet, zahlen die Hammers zwölf Millionen Euro plus 1,5 Millionen an Boni an Flamengo, um Innenverteidiger Fabrício Bruno zu verpflichten.

Zwischen den Vereinen wurde bereits auf mündlicher Ebene Einigung für den Transfer des 28-Jährigen erzielt. Bruno gilt als Spätberufener und kam im März zu seinem Debüt in der Seleção. Für den 1,92 Meter großen Abwehrspieler wird sein Engagement auf der Insel gleichzeitig die erste Station außerhalb Brasiliens sein.