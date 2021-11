Traumquote: Schießt sich Undav in die Bundesliga?

Deniz Undav dreht in Belgien in dieser Saison so richtig auf. Mit 18 Torbeteiligungen (zehn Tore, acht Assists) führt der Mittelstürmer von Royale Union Saint Gilloise die Scorerwertung der Jupiler Pro League an. In der Vorsaison steuerte Undav 17 Tore zum Aufstieg bei – jetzt steht der 25-Jährige mit seinem Klub auf Platz eins der ersten Liga.

Von Drittligist SV Meppen war Undav im Sommer 2020 nach Belgien gewechselt, hatte schon damals Optionen in Deutschland. Der Rechtsfuß erklärt im Gespräch mit ‚Sport1‘: „Als in Meppen mein Vertrag auslief, gab es Interesse aus der ersten und zweiten Liga in Deutschland, aber keiner wurde konkret. Dann kam noch Corona dazu, was natürlich meine Lage erschwerte. Viele Klubs haben dann lieber abgewartet, weil die wirtschaftliche Lage unsicher war.“

„Für Schalke würde ich auch in die 2. Liga wechseln“

Ob im nächsten Sommer erneut ein Transfer zum Thema wird? Offen. Undavs Vertrag läuft noch bis 2023. Sein Lieblingsklub sei der FC Schalke. „Wenn sie aufsteigen“, so Undav, würde er sich den Knappen „gerne“ anschließen: „Obwohl: Für Schalke würde ich auch in die zweite Liga wechseln – trotz meiner aktuellen Torquote in der ersten Liga. Das könnte ich mir durchaus vorstellen.“

Undav könne sich aber auch mit der Backup-Rolle bei einem größeren Bundesligisten anfreunden. Angesprochen auf den ganz großen Sprung zu Bayern München und Borussia Dortmund meint der Angreifer: „Da kann man mich gerne anrufen. Aber beide Klubs haben so viel Geld, da holen sich die Bosse lieber einen anderen und setzen ihn dann auf die Bank.“