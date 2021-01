Udinese: De Paul bleibt mindestens bis Sommer

Rodrigo De Paul wird noch mindestens bis zum kommenden Sommer bei Udinese Calcio bleiben. „Im Januar wird er nirgendwo hingehen, er wird bei uns bleiben“, bestätigt der Technische Direktor Pierpaolo Marino gegenüber der italienischen Zeitung ‚Tuttosport‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Trumpft De Paul weiter so auf, gilt ein Transfer im Sommer jedoch als wahrscheinlich. Das weiß auch Pierpaolo: „Für den Sommer werden wir sehen, es wird die Copa América geben und wir werden darüber diskutieren“. Der 26-jährige De Paul ist der Lenker und Denker im Mittelfeld von Udinese. In der laufenden Saison verpasste der Argentinier noch keine Minute in der Serie A und steuerte in 13 Partien fünf Scorerpunkte bei. Zuletzt galten unter anderem die Mailänder Klubs, Juventus Turin und Zenit St. Petersburg als interessiert.