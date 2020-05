Havertz: Leverkusen beharrt auf 100 Millionen

Ein Verbleib von Kai Havertz (20) bei Bayer Leverkusen erscheint immer wahrscheinlicher. Wie die ‚Sport Bild‘ erwartet, werden die Bayer-Bosse in der kommenden Sitzung des Gesellschafter-Ausschuss am morgigen Donnerstag die Mindest-Ablöseforderung für den umworbenen Jungstar festlegen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Diese dürfte dem Fachblatt zufolge mit 100 Millionen Euro unverändert neunstellig bleiben. Dass ein Verein in diesem komplizierten Krisen-Sommer einer vergleichbare Summe aufbringt, ist nicht unbedingt zu erwarten. Auch nicht vom FC Bayern – jenem Klub, der am häufigsten mit Havertz (Vertrag in Leverkusen bis 2022) in Verbindung gebracht wurde und wird.

Zwar scheinen die Münchner im Vergleich zu anderen Topklubs halbwegs glimpflich durch die Krise zu kommen, aber auch beim Rekordmeister dürfte sich die Lust auf einen neuen Bundesliga-Rekordtransfer in dreistelliger Millionenhöhe derzeit arg in Grenzen halten. Schon für Leroy Sané sollte ein Betrag irgendwo zwischen 40 und 80 Millionen Euro fällig werden.